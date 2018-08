Italienische Justiz ermittelt gegen Innenminister Salvini

Salvini selbst sagte der Nachrichtenagentur Ansa zufolge am Abend, es sei eine "Schande", dass gegen den Minister ermittelt werde, der sich für den Schutz der Grenzen des Landes einsetze.

© REUTERS / Tony Gentile Salvini löst mit Mussolini-Zitat Empörung aus – es stammt aber von Caesar

Hintergrund ist die Situation um das im Hafen von Catania festsitzende Rettungsschiff „Diciotti“, das der italienischen Küstenwache gehört. Es hatte am 16. August insgesamt 190 Migranten aus Seenot gerettet. Das Schiff konnte erst am darauffolgenden Montag in den Hafen Catania einlaufen.

Die seit Tagen in Catania festsitzenden Migranten sollen in den kommenden Stunden das Rettungsschiff verlassen können. Um den Großteil der Menschen werde sich die italienische katholische Kirche kümmern, sagte Salvini am Samstagabend. Einige der Migranten nehmen Albanien und Irland auf.