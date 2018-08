IS-Terroristenführer in Afghanistan getötet

Abu Sayed Orakzai sei bei einem Angriff der Luftstreitkräfte Afghanistans am Samstag in der Provinz Nangarhar getötet worden, heißt es in der Meldung. Der Einsatz sei mithilfe der Aufklärungsergebnisse der Nationalen Sicherheitsdirektion (NDS – der afghanische Inlandsgeheimdienst) durchgeführt worden.

Laut den Angaben des TV-Senders sind im Laufe des Einsatzes weitere zehn IS-Kämpfer getötet worden.

© AP Photo / Mohammad Anwar Danishyar Ost-Afghanistan: Mehr als 400 Taliban-Kämpfer in Ghazni getötet

In Afghanistan wird eine militärische Konfrontation zwischen Regierungskräften und Kämpfern der radikalen Taliban-Bewegung ausgetragen, der es zuvor gelungen war, weite Teile der ländlichen Gebiete des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen, und die auch dabei ist, große Städte anzugreifen. Die Einflussnahme des Islamischen Staates* im Land wächst. Die Nationalen Verteidigungskräfte Afghanistans führen gemeinsame Einsätze im Kampf gegen den Terrorismus im ganzen Land durch.

* Islamischer Staat (auch IS) und *Taliban – in Russland verbotene Terrororganisationen

