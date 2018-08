Minsk bietet Hilfe beim Wiederaufbau Syriens an

Weißrussland ist bereit, Syrien beim Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg zu helfen. Dies äußerte der Präsident des Landes, Alexander Lukaschenko, in einem Telegramm an Baschar al-Assad, das er anlässlich des 25. Jahrestages der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern an seinen Amtskollegen gerichtet hatte.