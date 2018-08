Trump verbietet Lobpreisung von McCain – Zeitung

US-Präsident Donald Trump hat die Publikation einer Pressemitteilung des Weißen Hauses zum Tod von John McCain verboten, in der der republikanische Senator für seine Teilnahme am Vietnamkrieg und seinen Verdienst um den Staat gepriesen wird.

Nach Trumps Worten ziehe er einen Tweet der offiziellen Pressemitteilung vor – trotz der Tatsache, dass Pressesprecherin Sarah Sanders und der Leiter des Apparates des Weißen Hauses, John Kelly, sich für die Veröffentlichung der Pressemitteilung ausgesprochen hätten, schreibt „The Washington Post“.

Kurz nach dem Ableben von McCain hatte Trump auf Twitter sein Beileid bekundet. Eine offizielle Kondolenzerklärung blieb aus.McCain war am Samstag im Alter von 81 Jahren an Gehirnkrebs gestorben. Er soll am 2. September in Annapolis, der Hauptstadt des Bundesstaates Maryland, beigesetzt werden.

Wie die Zeitung „The New York Times“ zuvor berichtete, ist Trump nicht zur Bestattungszeremonie eingeladen. Daran werden Vize-Präsident Mike Pence sowie die Ex-Präsidenten Barack Obama und George Bush jr. teilnehmen.

Trump hatte McCain befeindet, der seinerseits den Präsidenten kritisierte – unter anderem wegen seiner „milden“ Politik gegenüber Russland.