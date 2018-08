Österreichs Außenministerin Karin Kneissl wurde ohnmächtig

Die österreichische Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat laut ihrem Sprecher Thomas Schnöll am Sonntagnachmittag einen „kleinen Schwächeanfall“ bei einem Kamingespräch am Rande des Europäischen Forums in Alpbach, Bundesland Tirol, erlitten. Darüber schreibt die „Kronen Zeitung“.