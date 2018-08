Moskau: Wirtschafts- und Militärsektor bereiten Antwort auf US-Sanktionen vor

„Denken Sie wirklich, dass wir nicht mit einer weiteren bzw. mit fünf weiteren Sanktionswellen zurechtkommen werden. Ja, man muss darauf vorbereitet sein. Unser Wirtschafts- und unser Militärsektor bereiten sich darauf vor“, sagte Rjabkow am Montag gegenüber dem Fernsehsender „Rossija 1“.

Ihm zufolge gibt die russische Diplomatie ihre „Stellungen nicht auf“.

„Sie setzt ihren Kampf für die Festigung der russischen Positionen in der internationalen Arena in allen Richtungen fort: im Nahen Osten, in Nordost-Asien, in Afrika, in Lateinamerika und in Europa – wir werden nach Möglichketen für eine normale Arbeit suchen und denjenigen eine Abfuhr erteilen, die diese normale Arbeit nicht brauchen, die uns als Feinde betrachten und versuchen, uns zu unterdrücken“, fügte Rjabkow hinzu.

Zuvor hatte die russische Regierung erklärt, sie habe Maßnahmen im Falle der Verhängung von Sanktionen gegen die Staatsschulden konzipiert.

Am Montag hatte der Kreml erklärt, Russland werde ausgehend von den eigenen Interessen über Gegenmaßnahmen zu den neuen Sanktionen Washingtons entscheiden.

Die mit dem Fall in Salisbury motivierten US-Sanktionen gegen Russland sind am Montag in Kraft getreten.