Ukraine und EU kurz vor Einigung über Finanzhilfe

Die Ukraine hat die Bedingungen für Makrofinanzhilfen in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro mit der EU abgestimmt. Kiew beabsichtigt, in der nächsten Zeit das entsprechende Abkommen zu unterzeichnen. Dies hat die Nachrichtenagentur Unian am Montag unter Berufung auf den EU-Botschafter der Ukraine, Nikolaj Totschitski, berichtet.