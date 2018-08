Bloomberg: EU will WTO retten

Laut der Agentur will die EU im kommenden Monat ein Treffen mit den Handelsministern der USA und Japans in Brüssel durchführen. Die Zusammenkunft findet im Rahmen der Bemühungen gegen die Marginalisierung der WTO statt.

© REUTERS / Jonathan Ernst „Die Politik eines Wahnsinnigen“: Wirtschaftsexperte warnt vor Trumps Handelskrieg

Das Treffen wird weiteren zehn Beratungen auf hoher Ebene vorangehen, die im nächsten Jahr in verschiedenen Ländern mit dem Ziel durchgeführt werden sollen, die Spannungen in der Handelssphäre abzubauen.

Aus dem Bloomberg-Bericht geht hervor, dass die WTO wegen der wachsenden Spannungen im Verhältnis zwischen Washington und Peking immer mehr gefährdet werde.

Die US-Administration von Donald Trump hatte zuvor Zölle auf chinesische Waren eingeführt und der WTO die Unfähigkeit vorgeworfen, ökonomische Probleme zu lösen. Innerhalb der WTO werde jetzt eine Reform erwogen, so Bloomberg.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Neue US-Sanktionen: Staatsduma warnt vor Handelskrieg

Bei den für das nächste Jahr geplanten Treffen, darunter auch in Ottawa, sollen die geplante WTO-Reform und das Handelsverhalten Chinas erörtert werden. Die genannten Themen werden bei der APEC-Beratung im November in Buenos Aires und bei der Ministerberatung im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos ganz oben auf der Agenda stehen.