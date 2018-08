Plant China Bau von Militärbasis in Afghanistan? – Peking nimmt Stellung

„Der Bau der Basis hat begonnen. China wird zumindest ein Bataillon mit Waffen und Ausrüstung dorthin verlegen, um afghanische Kollegen auszubilden“, schrieb die Zeitung mit Verweis auf eine Quelle.

© AP Photo / Rahmat Gal Moskau: Unidentifizierte Hubschrauber liefern Waffen an IS in Afghanistan

Der Militärstützpunkt soll sich im Wachankorridor befinden, der im Norden an Tadschikistan, im Süden an Pakistan und im Osten an das Uigurische Autonome Gebiet Xinjiang von China grenzt. In dem größtenteils von Muslimen besiedelten Xinjiang agieren einige mit Terroristen verbundene Gruppierungen.

Nach Angaben der „South China Morning Post“ ist das der erste Fall chinesischer Militärpräsenz auf dem Territorium des benachbarten Afghanistans. Das Hauptanliegen des Basisbaues sei es, die Durchdringung von sich aus Uiguren und verschiedenen extremistischen Gruppen zusammensetzenden Kämpfern auf das Staatsgebiet Chinas zu verhindern sowie die Sicherheit von grenzüberschreitenden Handels- und Verkehrskorridoren des Projekts „One Belt, One Road“ (dt. „Ein Band, Eine Straße“ – Anm. d. Red.) zu gewährleisten.

Die Pressesprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying soll die Berichte über den Bau der chinesischen Basis dementieren, meldet die russische Nachrichtenagentur „RIA Novosti“. Der Agentur zufolge hat die Diplomatin während ihres Briefings am Mittwoch erklärt, diese Informationen würden nicht der Wahrheit entsprechen.