Russland und Saudi-Arabien wollen „kompromisslosen” Anti-Terror-Kampf – Lawrow

Moskau und Riad setzen auf den Ausbau bilateraler Kontakte in alle Richtungen, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch erklärte.

„Wir sind übereingekommen, unsere Kontakte in alle Richtungen auszubauen. In Übereinstimmung mit den Vereinbarungen, die zwischen unseren Staatschefs während des Besuchs des Königs von Saudi-Arabien Salman in der Russischen Föderation im vergangenen Oktober getroffen wurden“, sagte Lawrow auf einer Pressekonferenz nach der Zusammenkunft mit seinem saudischen Amtskollegen Adel al-Dschubeir.

Er fügte hinzu, die beiden Staaten seien bereit, kompromisslos „gegen alle Formen von Terrorismus zu kämpfen“. Dabei solle die „Eindämmung der terroristischen und extremistischen Ideologie“ im Mittelpunkt stehen.

Moskau und Riad stimmen darin überein, dass das verbleibende Konfliktpotenzial in der strategisch wichtigen Region des Nahen Ostens und Nordafrikas äußerst negative Auswirkungen auf die regionale und globale Sicherheit sowie Stabilität habe.

