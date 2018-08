„Regime change gescheitert“: Russischer Außenminister über US-Politik in Syrien

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat am Mittwoch die US-Haltung im Syrien-Konflikt als egoistisch bezeichnet.

„Es ist nicht das erste Mal, dass die USA nun wie bei den ehemaligen Regierungen den Wechsel von den für sie unerwünschten Regimes über die allgemeinen Ziele der Terrorismus- und Extremismus-Bekämpfung stellen“, sagte er auf einer Pressekonferenz nach der Zusammenkunft mit seinem saudischen Amtskollegen Adel al-Dschubeir.

Das sei vorher im Irak und in Libyen der Fall gewesen, betonte Lawrow. Washington habe denselben Plan auch in Syrien verfolgt, der aber gescheitert sei, so der Außenminister weiter.

„Wir halten solche egoistischen, einseitigen geopolitischen Spiele für kontraproduktiv. Wir treten dafür ein, dass alle Probleme in dieser Region und in anderen Regionen der Welt gemeinsam gelöst werden“, fügte er abschließend hinzu.

