Kooperation statt Schwächung – Frankreichs Außenminister über Beziehungen zu Russland

Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind vor allem wegen der Konflikte in der Ukraine und Syrien angespannt – die USA und die EU haben umfangreiche Sanktionen gegen Moskau verhängt. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hat nun die Grundzüge der Haltung Frankreichs gegenüber Russland erklärt.

Demnach wolle Frankreich keine Schwächung oder Isolierung Russlands auf der internationalen Arena, so der französische Außenminister. Stattdessen wolle man eine Kooperation mit der russischen Seite erreichen, erklärte Jean-Yves Le Drian am Mittwoch in Paris.

"Was die Frage unserer Beziehungen zu Russland angeht — einige unserer Partner betrachten dieses Land als Feind, sie haben Gründe dafür. Aber Frankreich strebt keine Isolierung oder Schwächung Russlands an. Im Gegenzug erwarten wir dafür Respekt und Kooperation", so der Minister.

Der Ministers hielt seine Rede im Rahmen der 26. Konferenz der französischen Botschafter, die am Montag in Paris eröffnet wurde.

