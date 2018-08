Wegen S-400-Kaufs: USA schließen Sanktionen gegen Indien nicht aus

„Ich kann nicht hier sitzen und Ihnen sagen, dass eine Ausnahme für sie gemacht wird. Diese Entscheidung muss der Präsident (der USA, Donald Trump – Anm. d. Red.) treffen, wenn er mit der umfassenden neuen Ebene und den Fähigkeiten konfrontiert wird, die Indien von Russland erworben hat“, so Schriver.

Washington sei über Neu-Delhis Pläne zum Ankauf russischer S-400-Flugabwehrraketensysteme besorgt.

Der Liefervertrag für fünf S-400-Systeme war beim Treffen zwischen dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, und dem indischen Premierminister, Narendra Modi, im Oktober 2016 in Goa vereinbart worden. Laut Informationen aus offenen Quellen hatte der Wert des Deals ursprünglich rund 6,5 Milliarden US-Dollar betragen. Später machte Russland Zugeständnisse für Indien und senkte den Preis. Die Lieferungen können 2020 starten, falls der Vertrag vor Jahresende unterzeichnet wird.

Das S-400-System Triumph (Nato-Code „SA-21 Growler“) ist in einer Reichweite von 400 Kilometern gegen alle Luftfahrzeugtypen, von Drohnen bis zu Marschflugkörpern, wirksam und kann auch taktische Raketen abfangen. Selbst Tarnkappenflugzeuge (Stealth) haben keine Chance. Jedes System kann gleichzeitig 36 Ziele in bis zu 27 Kilometern Höhe mit insgesamt 72 Raketen beschießen. Triumph ist mit vier Raketentypen kompatibel, die sich in puncto Gewicht und Reichweite unterscheiden.