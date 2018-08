Kubicki nach Chemnitz-Kommentar im Kreuzfeuer der Kritik

"Die Wurzeln für die Ausschreitungen liegen im 'Wir schaffen das' von Kanzlerin Angela Merkel", hatte Wolfgang Kubicki (FDP) mit Blick auf die Vorkommnisse in Chemnitz in einem Zeitungsinterview gesagt. Dafür muss der Vize-Präsident des Bundestags Kritik einstecken, bekommt aber auch Zuspruch.

Mit diesen Worten spielt Kubicki auf den Ausspruch der Kanzlerin über die Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge im Sommer 2015 an. Für den FDP-Politiker liegt darin der Ursprung der gewalttätigen Aufmärsche in der sächsischen Stadt.

SPD-Chefin Andrea Nahles bezeichnete die Aussagen Kubickis als „unsäglich“ und kündigte an, der Ältestenrat des Bundestages werde die Sache thematisieren. Kubicki sagte daraufhin der Deutschen Presse-Agentur: „Ich habe mich in gleicher Weise vom rechten wie vom linken Mob distanziert, etwas, was ich bei einigen Sozialdemokraten schmerzhaft vermisse.“ Der Jurist empfahl Nahles, sich auf den Wiederaufbau der Sozialdemokratie zu konzentrieren.

Kritik an sächsischer Polizei sowie an Abschiebepolitik

Auf Facebook gab er sein komplettes Zitat wieder: Demnach hatte er ein konsequentes Vorgehen gegen jene gefordert, die rechtsfreie Räume schaffen wollten, und hatte auch die Polizei, die sächsische Landesregierung und die deutsche Abschiebepolitik kritisiert, letzteres namentlich mit Blick auf Grüne und SPD.

© REUTERS / Matthias Rietschel Neues Leck in Sachsens Behörden? – Haftbefehl eines Verdächtigen von Chemnitz geleakt

Kritik musste Kubicki allerdings auch parteiintern einstecken. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, wie Kubicki FDP-Vize, sagte der „HuffPost“ mit Blick auf ihren Parteifreund: „Schuldzuweisungen unter Demokraten sind daneben und helfen nur den Rechten. Schuld an den Ausschreitungen sind nicht einzelne Äußerungen der Bundeskanzlerin, sondern Radikalität und Gewaltbereitschaft der Extremen.“

Auch auf Twitter bekommt der FDP-Vize sein Fett weg:

Bei aller Wertschätzung, lieber Wolfgang Kubicki, das ist übelster Populismus und das wissen Sie auch. Chemnitz, das waren Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet. https://t.co/c9TATg9mN7

1/2 https://t.co/HhVC1QSRaY — Karin Prien (@PrienKarin) 28. August 2018

Und es gibt Widerspruch:

Wenige Stunden nach den Hetzjagden und Demonstrationen von #Chemnitz steht für Wolfgang #Kubicki fest wer schuld ist: Angela #Merkel. Und ich dachte das seien die Kriminellen und Rechtsradikalen gewesen…. — Sebastian Steineke (@SteinekeCDU) 28. August 2018

Auch FDP-Mitglieder distanzieren sich von Kubicki. Er bekommt aber auch Beistand:

Wolfgang Kubicki: „Wurzeln für Ausschreitungen liegen im 'Wir-schaffen-das' von Merkel“

Wo er Recht hat, hat er Recht. https://t.co/lFXRcc2Ye6 via @welt@Liberale_News — Nicola Beer (@nicolabeerfdp) 28. August 2018

Das eine rechtfertige nicht das andere, meint dieser Twitter-User:

„Wie sollen sich Menschen fühlen, die glauben, alles was ihnen jahrelang vorenthalten oder gestrichen wurde, werde auf einmal Flüchtlingen gewährt?" Das erklärt, laut Wolfgang Kubicki, den Hitlergruß. Ok. — Igor Levit (@igorpianist) 30. August 2018

"Merkel-Bashing kommt immer gut, aber mutig ist es nicht": @APosener rechnet mit der denkfaulen Einordnung des FDP-Vizes zu den Ausschreitungen in #Chemnitz ab. via @welt https://t.co/9nMZkLof84 — Johannes Wiedemann (@Jo_Wiedemann) 29. August 2018

Die Grünen wähnen sich im Bilde:

Andere werfen Kubicki “fremdgehen” vor…:

… oder einfach Dummheit:

Wolfgang #Kubicki ist so intelligenzarm populistisch, wie der Neonazi Michael Mannheimer oder die fragwürdigen #AfD-Funktionsträger, die ähnliche Sätze formulieren.



Die #FDP — ganz unten angekommen https://t.co/Tn830D0I4V — Walnusskipferl (@Walnusskipferl) 29. August 2018

