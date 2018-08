AfD-Chef Alexander Gauland zu Chemnitz: „Normal, dass Menschen ausrasten“

Der Vorsitzende der Partei Alternative für Deutschland Alexander Gauland hat gegenüber der Zeitung „Die Welt“ zu den Protesten in Chemnitz geäußert:

"Wenn eine solche Tötungstat passiert, ist es normal, dass Menschen ausrasten".

Gauland verteidigte auch den Tweet seines Fraktionskollegen Markus Frohnmaier, der bereits am Sonntag, unmittelbar nach der Gewalttat in Chemnitz und den ersten Demonstrationen, für Empörung gesorgt hatte

Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach! Heute ist es Bürgerpflicht, die todbringendendie "Messermigration" zu stoppen!

Es hätte deinen Vater, Sohn oder Bruder treffen können! — Markus Frohnmaier (@Frohnmaier_AfD) 26 августа 2018 г.

​

Gauland meinte dazu in dem Interview mit Die Welt:

"Selbstverteidigung ist mit Sicherheit nicht Selbstjustiz. Nichts anderes ist gemeint."

AfD unter Beobachtung vom Verfassungsschutz?

Ein Facebook-Post des AfD-Kreisverbandes im Hochtaunuskreis sorgte wiederum für Empörung beim Journalistenverband. Der AfD-Verband hatte am Dienstag geschrieben:

"Bei uns bekannten Revolutionen wurden irgendwann die Funkhäuser sowie die Pressehäuser gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt – darüber sollten die Medienvertreter hierzulande einmal nachdenken, denn wenn die Stimmung endgültig kippt, ist es zu spät."

Chemnitz ist überall – Deutschland bleibt in Flüchtlingsfrage gespalten und ratlos

Der Deutsche Journalisten-Verband forderte daraufhin in einer Pressemitteilung das Bundesamt für Verfassungsschutz auf, die Partei Alternative für Deutschland (AfD) zu beobachten.

DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall sieht in dem Posting den „bisherigen Gipfel an Journalistenhass und Widerwärtigkeit, der einmal mehr zeigt: Für die AfD sind wir Journalisten der Gegner.“ Eine Partei, die sich so offensiv gegen das Grundrecht der Pressefreiheit stelle wie die AfD, gehöre unter die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, so Überall.

Inzwischen ist der Post des AfD-Kreisverbandes von Facebook gelöscht worden.

In Chemnitz wird seit dem Mord an einem 35-Jährigen am Sonntagmorgen fast täglich demonstriert. Für Samstag hat die AfD zu einem Trauermarsch in der sächsischen Großstadt aufgerufen.