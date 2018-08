Russland will zum Wiederaufbau Syriens verstärkt beitragen – Lawrow

Russland sei bereit, seinen Beitrag zum Wiederaufbau Syriens und zur Lösung der Situation um die Rückkehr der Flüchtlinge zu verstärken, sagte Lawrow auf einer Pressekonferenz nach dem Gespräch mit seinem syrischen Amtskollegen Walid Muallem am Donnerstag.

In Syrien dauert seit 2011 ein bewaffneter Konflikt an. Vor einigen Monaten wurde der Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat"* bekannt gegeben. Die von der russischen Luftwaffe unterstützte syrische Armee setzt einzelne Einsätze gegen die noch agierenden Terrorkämpfer fort.

Am 29. und 30. Januar fand in Sotschi der Syrische Kongress des Nationalen Dialogs statt, der als ein wichtiger Meilenstein für einen dauerhaften Frieden in Syrien betrachtet wird.

