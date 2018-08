Trump fühlt sich von Erdogan „enttäuscht“

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit Bloomberg über die Beziehungen Washingtons zur Türkei gesprochen. Unter anderem wurde die Situation um die Freilassung des amerikanischen evangelikalen Pastors Andrew Brunson erwähnt, der in der Türkei wegen Verdachts der Beteiligung an einem Staatsstreich im Jahr 2016 inhaftiert worden war.