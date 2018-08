„Spiel“ ohne WTO-Regeln selbst für USA gefährlich – Russlands Wirtschaftsministerium

„Das regellose Spiel wird auch die US-Wirtschaft treffen. Die Vereinigten Staaten sind der zweitgrößte Exporteur in der Welt. Sie sind an günstigen und stabilen Bedingungen für den Zugang zu Außenmärkten interessiert”, hieß es in der Mitteilung.

In einem Interview mit Bloomberg soll Trump den US-Austritt aus der internationalen Organisation nicht ausgeschlossen haben, falls die WTO ihre Arbeit nicht verbessere.

Laut Trump behandelt die Welthandelsorganisation die USA seit vielen Jahren „sehr schlecht“ und muss sich daher „ändern“.

