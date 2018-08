„Provokation wird vorbereitet – Keine Zweifel“ – Lawrow spricht Klartext über Idlib

Laut Lawrow besteht kein Zweifel, dass eine Provokation mit chemischen Waffen in Idlib geplant ist. Die Fakten hierzu habe Russland längst an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) und an die UN übergeben.

„Ich würde hier nicht über das Risiko eines Einsatzes chemischer Waffen sprechen, sondern über das Risiko von Provokationen mit chemischen Waffen, um anschließend die syrische Regierung dafür zu beschuldigen. Denn eine solche Provokation wird vorbereitet, da gibt es keinen Zweifel. Sowohl den Vereinten Nationen als auch Den Haag, wo sich das Hauptquartier der OPCW befindet, haben wir konkrete Fakten vorgelegt, die aus verschiedenen Quellen stammen“, sagte Lawrow.

All diese Fakten würden übereinstimmende Informationen liefern.

Es sei daher notwendig, dass internationale Organisationen ihrer Verantwortung gerecht werden und „ihre Stimme gegen solche Versuche“ richten, so Lawrow.