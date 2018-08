Ukrainische Armee „zerquetschen“? Kreml kommentiert Putins angebliche Drohung

Der französische Ex-Präsident Francois Hollande hat in seinen Memoiren über eine Drohung geschrieben, die der russische Präsident Wladimir Putin im Jahr 2015 gegenüber seinem ukrainischen Amtskollegen Petro Poroschenko ausgesprochen haben soll. Kremlsprecher Dmitri Peskow hat nun bestritten, diese Drohung jemals gehört zu haben.

Laut Hollande hatte Putin 2015 gegenüber Poroschenko gesagt, er könne die ukrainische Armee „zerquetschen“.

„Nein, ich war praktisch bei allen Gesprächen dabei, ich habe diesen Satz nie gehört“, sagte Peskow am Freitag gegenüber Journalisten.

© Sputnik / Alexej Witwizki So schätzt Putin möglichen Nato-Beitritt der Ukraine ein

Zugleich verwies der Kremlsprecher auf Putins „harte Position“, wenn es um den Schutz der russischen Bevölkerung gehe. „Putin vertritt immer eine ziemlich harte und eindeutige Stellung bei der Unterstützung der russischen Bevölkerung dort, wo sie einem feindlichen Umgang ausgesetzt werden könnte, der oft an Genozid, an Angriffe durch Ultranationalisten usw. grenzt. Das ist eine konsequente Politik des russischen Präsidenten, der die Russen in allen Teilen der Welt unterstützt.“