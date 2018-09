Terroristen-Offensive auf Palmyra abgewehrt – Gefangene geben Details über sich preis

Laut dem Ministerium wurden bei Zusammenstößen mit syrischen Regierungstruppen südöstlich von Palmyra zwei Terroristen getötet und zwei weitere gefangengenommen. Die Kämpfer sollen der Gruppe „Östliche Löwen“ angehören, die sich aus 500 Menschen zusammensetze und neben der US-Militärbasis in der Region von der Ortschaft Al-Tanf befinde, so das Amt unter Berufung auf die Gefangenen.

Die Terroristen berichteten, dass unter anderem auch US-Militärausbilder an der Vorbereitung der „Östlichen Löwen“ teilgenommen hätten. Von der US-Basis seien Waffen an die Kämpfer geliefert worden.

Die Gefangengenommenen sollten Eigenangaben zufolge Terroranschläge in der Region von Palmyra durchführen und den Hauptkräften Zugang zur Stadt gewähren. Man habe vorgehabt, die Stadt innerhalb einer Woche zu erobern.

Dem russischen Versöhnungszentrum in Syrien zufolge rechtfertigt Washington die gesetzwidrige Errichtung der US-Militärbasis in der Al-Tanf-Region an der syrisch-jordanischen Grenze mit der „Notwendigkeit, eine Operation gegen den IS* durchzuführen“.

„Solange diese Basis funktioniert, ist von keiner einzigen Operation der Amerikaner gegen den IS in dieser Region bekannt“, so das Zentrum.

Demnach liegt neben der Basis der Terroristen das größte Flüchtlingslager Rukban, wo sich mehr als 60.000 Frauen und Kinder aus Rakka und Deir-ez-Zor befinden. „Die Flüchtlinge von Rukban sind heute eigentlich Geiseln, genauer gesagt ein ‚lebendiger Schild‘ für die Kämpfer“.



