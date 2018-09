In Washington: Poroschenko bespricht Nord Stream 2 mit US-Delegation

Der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko ist mit einer Delegation des US-Kongresses in Washington zusammen gekommen. Dies meldet die offizielle Webseite des Präsidenten.

Poroschenko solle sich bei den amerikanischen Kongressabgeordneten für die Hilfe der USA bei der Unterstützung der Souveränität der Ukraine sowie der territorialen Integrität des Landes bedanken.

Ihm zufolge bestehen diese Bemühungen darin, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine mit Verteidigungswaffen versorgen und das Sanktionsregime gegen Russland unterstützen.

Die Seiten hätten auch die Situation im Donbass sowie das Gas-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 erörtert. Details dieser Verhandlungen seien aber nicht bekannt.

Im Juni hatte der ukrainische Präsident, Petro Poroschenko, via Twitter erklärt, dass Kiew in der EU an der Bildung einer Gruppe arbeite, die das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 stoppen soll.