„Feiger Akt“: Damaskus zu Mord an Donezk-Chef

Damaskus betrachte die Bombenexplosion an dem Café im Stadtzentrum von Donezk als Terroranschlag, der die Sicherheit und Stabilität in der Region und was macht der nun mit Sicherheit und Stabilität gefährde, heißt es in einer Mitteilung des syrischen Außenministeriums.

© Sputnik / Igor Maslow Mord an Donezk-Chef: Verdächtige nennen Drahtzieher

„Syrien verurteilt entschieden den tödlichen Terroranschlag gegen den Chef der Volksrepublik Donezk Alexander Sachartschenko", heißt es weiter.

Der „feige Akt", der auf die Unterminierung der Minsker Abkommen abziele, sei ein offensichtlicher Versuch, die politische Friedensregelung im Donbass zu verhindern, betonte das syrische Außenministerium.

Am Freitagabend war der Chef der selbsterklärten Volksrepublik Alexander Sachartschenko bei einer Explosion im Café „Separ" im Zentrum von Donezk ums Leben gekommen. Auch sein Leibwächter wurde getötet. Insgesamt wurden elf Menschen verletzt. Die Behörden der selbsterklärten Volksrepublik stufen den Vorfall als Terroranschlag ein. Der russische Präsident, Wladimir Putin, bezeichnete den Anschlag als „hinterhältig" und einen Versuch, die gesamte Situation im Donbass zu destabilisieren, um „das Volk des Donbass in die Knie zu zwingen".