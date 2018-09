Terroristen-Offensive auf Palmyra: USA wollen Russland Initiative entziehen - Experte

Zuvor war bekannt geworden, dass die Terrorkämpfer, die einen Durchbruch zu Palmyra versucht hatten, eine Reihe von Terroranschlägen in der Region durchführen und die Stadt innerhalb einer Woche erobern sollten.

Diese Provokationen könnten mit der „chemischen Attacke“ in Idlib verbunden sein, die nach Ansicht der USA die syrische Regierungsarmee gegen Zivilisten unternehmen würde, sagte Gussew. „Dennoch sind sich alle darüber im Klaren, dass hinter dem ‚Chemiewaffenangriff‘ höchstwahrscheinlich die Weißhelme stecken werden, die faktisch Aufnahmen in die Medien wieder einbringen werden, die zeigen sollen, dass Zivilisten angeblich sterben. Das wird getan, damit die US-Amerikaner einen Raketenschlag gegen strategische Objekte in Syrien versetzen“, so der Experte.

Zurzeit würden die USA versuchen, Russland die Initiative zur Regelung der Lage in Syrien zu entziehen:

„Nun, wo die Militäroperation faktisch auf die Zielgerade eingebogen ist, versteht praktisch die ganze Welt, dass die Wirksamkeit dieser Operation Russland, dem Iran, der Türkei und den Regierungstruppen von Bashar al-Assad zu verdanken ist.“ Allerdings sei es für die die US-Amerikaner wichtig, Russland die Initiative entziehen, und sie würden alles dafür tun.

Mit der Situation um Palmyra und Idlib verbundene Provokationen seien zwar nicht auszuschließen, betonte Gussew. Das, was daraufhin folgen werde, werde jedoch größtenteils „von Russlands Haltung sowie von der Verantwortung der USA“ abhängen. „Und wenn sie (die USA – Anm. d. Red.) völlig verantwortungslos sind, dann werden ihre Aktivitäten eine weitere Eskalation in Syrien zur Folge haben“.

