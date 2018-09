Kiew weist Vorwürfe des Mordes an Donezk-Chef zurück – und liefert eigene Version

Der Chef des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU Wassili Grizak hat die Vorwürfe der vermutlichen Verwicklung ukrainischer subversiver Gruppen in den Mord am Chef der selbsterklärten Volksrepublik Donezk Alexander Sachartschenko zurückgewiesen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Ukrinform am Samstag.