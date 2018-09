Mehrheit der Deutschen hält Rechtsradikalismus für ostdeutsches Problem

66 Prozent der Befragten äußerten in einer Emnid-Umfrage für die „Bild am Sonntag“, dass der Rechtsradikalismus in den neuen Bundesländern verbreiteter sei. Nur 21 Prozent sahen das anders.

© Sputnik / Stringer Chemnitz ist überall – Deutschland bleibt in Flüchtlingsfrage gespalten und ratlos

Selbst in Ostdeutschland stimmten 57 Prozent der Umfrage-Teilnehmer diesem Standpunkt zu. 39 Prozent verneinten jedoch, dass diese Schwierigkeiten im Osten größer seien als im Westen.

66 Prozent der Befragten gaben wiederum an, dass sich die Lage in Deutschland nach der Migrationskrise 2015 verschlechtert habe. Nur 17 Prozent finden, dass sich ihr Land positiv entwickelt.

Für 82 Prozent der Deutschen ist das öffentliche Klima in den letzten Jahren deutlich rauer geworden. Nur elf Prozent stimmen dem nicht zu. Zugleich fühlt sich jedoch die Mehrheit der Befragten (61 Prozent) in ihrem Land genauso sicher wie 2015. Unsicher fühlen sich 36 Prozent.

Proteste gegen Migranten

Proteste gegen Ausländer finden nur 27 der Befragten in Ordnung. Die Mehrheit (66 Prozent) hat dafür kein Verständnis. Interessant aber: Die überwältigende Mehrheit der Deutschen (71 Prozent) hält Proteste gegen Gewalttaten von Ausländern für richtig. Nur 21 Prozent bewerteten diese als falsch.

Zuvor hatte Bundesaußenminister Heiko Maas den Deutschen Bequemlichkeit im Umgang mit Rassismus vorgeworfen, die bekämpft werden müsse.

500 repräsentativ ausgewählte Bürger wurden am Donnerstag für die Emnid-Studie befragt.