Damaskus: US-Drohungen können syrische Armee nicht von Idlib-Befreiung abhalten

Zuvor hatten die USA mit einer Attacke auf Syrien gedroht, sollte Damaskus Giftgas gegen die syrische Bevölkerung einsetzen. Der syrische Chefdiplomat Walid Muallem hält dies allerdings nur für einen Vorwand Washingtons für einen erneuten Angriff.

„Alles, was von den USA aktiv vorbereitet wird, wird die Entschlossenheit des syrischen Volkes und die Pläne der syrischen Armee, Idlib zu befreien und dem Terror in Syrien ein für alle Mal ein Ende zu setzen, nicht beeinflussen“, sagte Muallem in einem Interview für den TV-Sender „Rossija 24“.

„Wir, das syrische Volk und die Regierung, wollen heute ein Ende dieses Konflikts, doch die Einmischung der westlichen Länder, angeführt von den USA, erschwert das“, fügte der Chefdiplomat hinzu.

Dank der Initiative Russlands kehrten laut Muallem in letzter Zeit etwa 20.000 Flüchtlinge aus dem Libanon nach Syrien zurück. Dabei versuche der Westen, Flüchtlinge von einer Rückkehr abzuraten, um sie als eine Art „Karte in politischen Spielen“ zu nutzen.

Der syrische Außenminister zeigte sich mit seinem Besuch in Russland zufrieden und betonte, russische Unternehmen würden bei der Wiederherstellung Syriens eine vorrangige Rolle spielen.