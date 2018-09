Ex-US-Botschafterin: Verstorbener McCain schickte „Abschiedsnachricht“ an Putin

McCain, ein eifriger Anhänger einer harten Russland-Politik, war am 25. August im Alter von 81 Jahren an Krebs gestorben. Am heutigen Sonntag wurde der Veteran des Vietnamkrieges auf dem Friedhof der United States Naval Academy in Annapolis (Maryland) beerdigt.

McCain habe seine Beerdigungszeremonie bis ins Detail geplant, teilte Samantha Power nach der Zeremonie mit.

„Da würde jeder durchdrehen": Putin nimmt McCains Drohung nicht persönlich >>

Es sei sicherlich kein Zufall, dass McCain den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zu seinem Begräbnis eingeladen und ihn neben dem Nato-Chef Jens Stoltenberg platziert habe, schrieb die Ex-UN-Botschafterin via Twitter.

Dies sei eine „Abschiedsnachricht an Wladimir Putin und Donald Trump: Amerika steht zu unseren Freunden und Verbündeten“.

Zu seinen Lebzeiten hatte McCain Russland als „Tankstelle“ beschimpft und immer neue Sanktionen gegen das Land gefordert. Der russische Präsident Wladimir Putin gestand 2017 in einem Interview ein, er finde McCain „wegen seines Patriotismus und wegen seiner Konsequenz beim Schutz der nationalen Interessen seines Landes sympathisch“.