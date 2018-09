Den Konflikt in der Ukraine hat die Administration des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama erzeugt, während die derzeitigen Behörden ihn „in erhitztem Zustand“ erhalten. Dies erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag.

„Dies gilt auch für die Beilegung internationaler Krisen und internationaler Konflikte, unabhängig davon ob sie im Nahen Osten, in Nordafrika oder in der Ukraine stattfinden, wo die USA den Konflikt unter der Obama-Regierung aktiv gebildet haben und nun aufheizen, damit es bei uns, an unseren Grenzen, einen Reizerreger gibt“, erläuterte Lawrow in seiner Rede vor Studenten der russischen MGIMO-Universität.

Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Kohlefördergebiete Donezk und Lugansk g eschickt, nachdem diese den nationalistischen Staatsstreich in Kiew vom Februar 2014 nicht anerkannt und unabhängige „Volksrepubliken“ ausgerufen hatten.

Bei den Gefechten zwischen dem Kiew-treuen Militär und den örtlichen Bürgermilizen sind laut aktuellen UN-Angaben mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen.

Die Beilegung des Konflikts im Donbass wird unter anderem bei Treffen der Kontaktgruppe in Minsk besprochen. Diese hatte im September 2014 bereits drei Dokumente verabschiedet, die die Deeskalationsstufen festlegen. Jedoch kommt es auch nach den erzielten Waffenstillstand-Abkommen immer wieder zu Schusswechseln zwischen den Konfliktparteien.