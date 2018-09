Lawrow: US-Administration setzt aggressiver denn je auf „Amerika über alles“

Die jetzige US-Administration verficht laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow unerbittlicher als ihre Vorgänger die These „Amerika über alles“.

„Die heutige US-Administration verficht die These, Amerika über alles‘, die allen ihren Vorgängern ohne Ausnahme eigen war, am unerbittlichsten, wenn nicht aggressiv“, so Lawrow bei seinem Auftritt vor Studenten des Staatlichen Moskauer Instituts für Internationale Beziehungen (MGIMO).

© Sputnik / Alexej Malgawko Ukraine bereitet neue Sanktionen gegen Russland vor – wegen Krimbrücke

Wenn der Partner die Unterwerfung verweigere, würde Washington Sanktionen und Strafmaßnahmen gegen ihn verhängen und zu Ultimaten und Drohungen greifen, so Lawrow

„Ich denke nicht, dass das eine zukunftsfähige Methode für die Gestaltung der Dinge auf der Welt ist. Aber so ist die Philosophie und das Verhalten der jetzigen Administration“, merkte der Minister an.

