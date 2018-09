Erpressung statt Diplomatie: Moskau akzeptiert keine US-Handlungen – Lawrow

Russland erkennt die unrechtmäßigen Schritte Washingtons insbesondere in Fragen des iranischen Problems, der WTO und der palästinensisch-israelischen Regelung nicht an. Laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow wollen die USA nicht Diplomatie und Dialog, sondern Ultimaten und Diktate in ihren internationalen Beziehungen nutzen.

„Wir erkennen die illegitimen Schritte Washingtons nicht an. Ich sage noch einmal, sie haben viel Wichtiges, was schon erreicht wurde, durchgekreuzt. Beginnend bei dem in einem beispiellosen Dokument geregelten iranischen Problem und endend bei dem Zweifel an der Notwendigkeit der Präsenz in der Welthandelsorganisation (WTO), ganz zu schweigen von der US-Position zur palästinensisch-israelischen Regelung“, sagte Lawrow in seiner Rede vor Studenten der russischen MGIMO-Universität am Montag.

Die Vereinigten Staaten wollten eine Revision „von allem“ durchführen. Begonnen mit dem Gemeinsamen umfassenden Aktionsplan (JCPOF) , dem Pariser Klima-Abkommen und dem Abkommen über die nordamerikanische Freihandelszone, die sie jetzt zu ‚reparieren‘ versuchten. Bisher sei ihnen das jedoch nicht völlig gelungen.

Dabei würde Washington „einfache, direkte“ Aktionen vornehmen, die wenig mit Diplomatie zu tun hätten, betonte Lawrow weiter.

„Es gibt eine kleine Gruppe von Ländern, die von den USA geleitet wird und statt Diplomatie Diktat, Ultimaten und Erpressung nutzen will. Wir beobachten das jeden Tag “, unterstrich der Chefdiplomat.