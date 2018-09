Lawrow zur Lage im syrischen Idlib: Oppositionelle von Terroristen abgrenzen

„Der Waffenstillstand (im syrischen Idlib – Anm. d. Red.) wird in schöner Regelmäßigkeit verletzt. Seit nun schon mehr als zwei Monaten werden von diesem Gebiet aus Stellungen der syrischen Armee beschossen. Von dort aus versucht man sogar, diese Stellungen anzugreifen, und startet Drohnen in Riesenmengen, um unsere Militärbasis in Hmeimim zu attackieren“, so der Minister.

© AP Photo / Hassan Ammar Syrische Soldaten bei Drohnenangriff aus Idlib getötet

Nach seinen Angaben sind bereits mindestens 50 solche Drohnen abgeschossen worden.

„Diese Situation darf nicht ewig geduldet werden, wir unternehmen derzeit – zusammen mit türkischen Kollegen, der syrischen Regierung und den Iranern als Teilnehmern am Astana-Format – intensive Anstrengungen, um die normalen bewaffneten Oppositionellen von den Terroristen abzugrenzen, und zwar so, dass die Zivilbevölkerung dadurch nicht betroffen wird“, betonte Lawrow.