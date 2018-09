Darauf zielt Mord an Donezker Republikchef ab

„Viele meiner Kollegen sind sich darin einig, dass der politische Mord an dem Donezker Republikchef auf das Scheitern der Minsker Vereinbarungen gerichtet ist. Denn Alexander Sachartschenko hat seine Unterschrift unter diese Dokumente gesetzt. Er war an ihrer Umsetzung interessiert, was über die ukrainische Seite nicht gesagt werden kann“, so der Abgeordnete.

Dabei erinnerte er daran, dass Kiew den Austausch von Gefangengenen blockiere und die Vereinbarungen über einen Waffenstillstand sabotiere. Auch eine mögliche Auszahlung von Renten an die Donbass-Bewohner sei auf Eis gelegt worden.

„Daher ist die Ukraine darauf eingestellt, anstelle eines konstruktiven Dialogs Provokationen vorzunehmen, um die für Kiew unbequemen Minsker Abkommen zum Scheitern zu bringen. Die ukrainische Politik des Terrors wird aber nicht unbeantwortet bleiben“, fügte Skorochodow hinzu.

© Sputnik / Irina Gerashchenko EU spornt Kiew zur Untergrabung der Minsk-II-Abkommen an

Am vergangenen Freitagabend war bei einer Explosion im Café „Separ“ im Zentrum von Donezk der Republikchef Alexander Sachartschenko ums Leben gekommen. Auch sein Leibwächter wurde getötet, und insgesamt elf Menschen wurden verletzt. Die Behörden der selbsternannten Volksrepublik und das russische Außenministerium stuften den Mord als Terrorangriff ein.

Laut Wladimir Putin ist der Anschlag ein Versuch, die gesamte Situation im Donbass zu destabilisieren, um „das Volk vom Donbass in die Knie zu zwingen“, doch werde das nicht funktionieren.