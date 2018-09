USA und Verbündete liefern Waffen an IS-Terroristen durch Ukraine – Damaskus

Die USA und ihre Verbündeten liefern Waffen an die Terrormilizen „Dschebhat an-Nusra“ und „Islamischer Staat“ durch Drittländer, darunter auch durch die Ukraine. Das gab der erste Sekretär des auswärtigen Departements des syrischen Außenministeriums, Alaa Din Said Hamdan, am Dienstag bekannt.