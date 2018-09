Ukraine: Parlamentschef preist Adolf Hitler als „größten Demokraten“

Der Vorsitzende der Werchowna Rada (ukrainisches Parlament), Andrij Parubij, hat Adolf Hitler als den "größten Demokraten" bezeichnet: Der Beitrag des deutschen Diktators zur direkten Demokratie sei nicht zu unterschätzen, sagte Parubij am Dienstag dem TV-Sender ICTV.

„Ich bin selbst ein eifriger Anhänger der direkten Demokratie“, gab Parubij zu bedenken. Und weiter: „Der größte Mann, der je die direkte Demokratie praktiziert hat, war Adolf Hitler in den 1930ern.“

Er wisse, wovon er spreche, denn er habe selbst die direkte Demokratie „wissenschaftlich erforscht“, so der ukrainische Toppolitiker. Er mahnte außerdem an, den „Beitrag“ des deutschen Führers zur Entwicklung der Demokratie nicht zu vergessen.

Als Vorsitzender der Werchowna Rada ist Parubij eigentlich der zweitstärkste Mann der Ukraine hinter Präsident Poroschenko. Nach ukrainischem Recht übernimmt nämlich der Parlamentschef kommissarisch das Ruder des Staates, sollte der Präsident vorzeitig aus dem Amt ausgeschieden sein. So war es schon 2014 der Fall, als nach dem Sturz von Staatspräsident Viktor Janukowitsch der damalige Parlamentschef Alexander Turtschinow Übergangspräsident wurde.

Seit dem Umsturz haben bereits mehrere ukrainische Politiker Sympathien für NS-Ideen bekundet. So hatte der ukrainische Konsul in Hamburg, Wassyl Maruschtschinez, im Mai den „Faschismus“ als „Ehrensache“ gelobt. Einen Monat davor hatte Marjana Batjuk, Abgeordnete im Stadtrat von Lwiw (Lemberg), in einer Gratulation zum 128. Geburtstag Adolf Hitlers den deutschen Diktator als „großen Mann“ gewürdigt.