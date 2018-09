Militärvertreter: So lange wird Entminung zwischen Nord- und Südkorea dauern

Die Grenze zwischen Nord- und Südkorea ist eine der am schwersten bewachten der Welt, Sperranlagen und Minenfelder trennen die beiden Staaten. Nun hat ein Vertreter der südkoreanischen Landstreitkräfte gegenüber dem Radiosender KBS am Mittwoch erklärt, wie lange eine vollständige Entminung der Grenze dauern könnte.

Demnach könnte der Prozess der vollständigen Entminung der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea etwa 200 Jahre dauern.

Selbst wenn alle Ingenieureinheiten in Südkorea in die Entminung involviert sein würden, werde der Prozess beim heutigen technologischen Niveau nicht schneller als in zwei Jahrhunderten abgeschlossen sein, so der Vertreter.

Südkorea streicht Militärmanöver – für Dialog mit Nordkorea

In diesem Zusammenhang sei es im Rahmen der Vorbereitung für gemeinsame Friedensprojekte zwischen den beiden koreanischen Staaten notwendig, ein spezielles Zentrum für die Minenräumung in der 241 km langen und 4 km breiten demilitarisierten Zone zu gründen.

Nach verschiedenen Schätzungen wurden dort seit 1953 mehr als zwei Millionen Infanterie- sowie Panzerminen verlegt. Das Problem bestehe auch darin, dass viele Karten von Minenfeldern verloren gegangen seien. Darüber hinaus trugen Überschwemmungen und starke Regenfälle jährlich zur Bewegung von Minen bei, sodass die genaue Lage der meisten von ihnen unbekannt bleibe. Selbst im Falle einer Beseitigung der demilitarisierten Zone würden Minenräumeinheiten gezwungen sein, fast jeden Zentimeter dieses Territoriums zu erkunden.

Der 27. April war ein historischer Tag in der Geschichte der beiden Länder: Als erster nordkoreanischer Staatschef seit Kriegsende vor 65 Jahren hat Kim Jong-un südkoreanischen Boden betreten. Bei dem Gipfel wurde eine Deklaration unterzeichnet, laut der Nord- und Südkorea sich verpflichten, Maßnahmen zur vollständigen nuklearen Abrüstung der koreanischen Halbinsel zu ergreifen.

Im Mai fand das zweite Treffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un statt.