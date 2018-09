Fall Skripal: May beschuldigt zwei Russen - und will neue EU-Sanktionen

Die britische Premierministerin Theresa May hat zwei russische Staatsbürger der Vergiftung von Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seiner Tochter Julia beschuldigt und mit neuen internationalen Sanktionen gegen Russland gedroht.

Laut May sind die Russen Alexander Petrow und Ruslan Boschirow die beiden Verdächtigen im Fall Skripal, die von den britischen Ermittlungsbehörden ausfindig gemacht wurden.

Ob die Namen echt sind, könne man noch nicht genau sagen – das könnten auch Pseudonyme sein, so May.

​Beide Männer sollen Agenten des russischen Geheimdienstes GRU sein.

„Die Regierung (Großbritanniens) ist zu dem Schluss gekommen, dass die beiden des Angriffs auf Sergej und Julia Skripal Verdächtigen Mitglieder eines Geheimdienstes sind – Mitglieder des Militärgeheimdienstes GRU“, erklärte die britische Premierministerin.

© REUTERS / Metroplitan Police/ Handout Fall Skripal: Großbritannien nennt zwei tatverdächtige "Russen"

Beweise für die Behauptungen legte May jedoch nicht vor.

Dennoch seien die „Ergebnisse“ der britischen Behörden ausreichend, um neue Sanktionen gegen Russland aufzubauen.

Laut May wird London neue Sanktionen gegen die Russische Föderation einfordern – dabei sollen auch „Partner in der EU“ eingebunden werden.

„Wir streben die Erweiterung der Sanktionen wegen des Einsatzes von chemischen Waffen an (…). Wir werden uns an unsere Partner in der EU wenden und über die Organisation für das Verbot chemischer Waffen vorgehen“, erklärte Mai im britischen Parlament.