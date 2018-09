Historischer Wendepunkt: Flüchtlingskonferenz in Syrien in Vorbereitung

In Syrien soll eine internationale Flüchtlingskonferenz stattfinden, zu der interessierte Länder und UN-Vertreter eingeladen werden. Dies gab Generaloberst Michail Misinzew, der Chef des russischen Nationalen Verteidigungszentrums, am Mittwoch in einer Sitzung des Koordinierungsstabes für die Rückführung der Flüchtlinge nach Syrien bekannt.