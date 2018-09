Israel will iranische Militärbasis in Syrien nach Kräften verhindern

Israel wird alles in seinen Kräften Stehende tun, um die Einrichtung eines iranischen Militärstützpunktes an der syrischen Mittelmeerküste zu verhindern. Das sagte Ze’ev Elkin, Israels Minister für Umweltschutz und Angelegenheiten von Jerusalem, am Donnerstag in einem RIA-Novosti-Gespräch.