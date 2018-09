Erst jetzt offengelegt: USA verlieren Drohne RQ-4 Global Hawk im Mittelmeer

Dem Portal zufolge passierte der Vorfall noch am 26. Juni, aber bevor Journalisten eine Anfrage stellten, hatte das Kommando der US-Luftwaffe die Panne verschleiert. Der Grund dafür hätte die Technologien der Drohne sein können, die auch für andere Länder von Interesse sein könnten, auch wenn die Drohne beschädigt sei, so das Portal.

Exclusive: U.S. Air Force RQ-4 Global Hawk Drone Crashed Off Spain Last June

Zurzeit sei der Absturzort festgestellt, die Drohne sei aus dem Wasser gezogen und zum US-Marinestützpunkt Rota transportiert worden. Es sei nicht gemeldet worden, was mit der Drohne genau passiert sei. Laut dem Vertreter des US-Air Force Safety Center, Josh A. Aycock, werden momentan die Gründe des Absturzes ermittelt.

Somit sollen die USA in einem Zeitraum von mehr als einem Jahr zwei Drohen RQ-4 Global Hawk verloren haben, schrieb „The Drive“. Die andere Drohne war am 21. Juni 2017 in der Wüste im US-Bundesstaat Kalifornien abgestürzt.