Trotz Kritik: Trump hält Treffen mit Putin für „eins der besten“

„Es ist sehr interessant. Als ich Verhandlungen mit Nordkorea führte, sagten sie (Trumps Kritiker — Anm. d. Red.): ‚Er ist zu hart, er ist zu hart‘. Eines von meinen besten Treffen war das mit Wladimir Putin. Und sie (die Kritiker) sagten: ‚Er war zu nett, er war zu nett.‘ Sie wollten, dass ich auf dieser Bühne einen Boxkampf veranstalte. Wir hatten ein ausgezeichnetes Treffen", sagte er.

Die ersten großangelegten Gespräche der Staatschefs von Russland und den USA hatten am 16. Juli in Helsinki stattgefunden. Im Anschluss an das Gipfeltreffen gaben Trump und Putin bekannt, sie seien an der Verbesserung der Beziehungen der beiden Länder interessiert.