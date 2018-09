USA stocken Truppen in Deutschland um 1500 Soldaten auf

Die USA stocken ihre Truppen in Deutschland um rund 1500 Soldaten auf. Die neuen Einheiten sollen bis 2020 zusätzlich zu den bereits im Land stationierten US-Soldaten nach Deutschland kommen, meldet die Agentur AFP unter Berufung auf US-Botschafter Richard Grenell.

Die zusätzlichen Soldaten sollten „für die Stärkung der Nato und der europäischen Sicherheit im Einsatz sein“, zitiert die Agentur den Botschafter. Derzeit seien in Deutschland mehr als 30.000 Soldaten stationiert.

>>> Weitere Sputnik-Artikel: Deutsche Partnerschaft mit den USA „neu vermessen“?

© AFP 2018 / Lukas Schulze / DPA Was macht den Deutschen am meisten Angst: Trump, Arbeitslosigkeit oder Russland?

Der Schritt der USA dämpft Befürchtungen, das Land könnte sich unter dem US-Präsidenten, Donald Trump, von Europa und den Nato-Verbündeten abwenden, so die Nachrichtenagentur Reuters. AFP betont, dass Trump seine Kritik besonders an Deutschland geübt habe. Erst beim Nato-Gipfel im Juli in Brüssel hatte Trump die Mitglieder der Allianz aufgefordert, die Militärausgaben von dem früher vereinbarten Richtwert von zwei Prozent des BIP auf vier Prozent aufzustocken. Der US-Präsident drohte mit einem Austritt aus dem Bündnis, falls die Partner ihre Wehretats nicht rasch und drastisch aufstockten.