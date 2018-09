US-Koalition startet Militärmanöver in Ostsyrien

Die US-geführte Koalition zur Bekämpfung der Terrormiliz „Islamischer Staat“* hat am Freitag Übungen im Osten Syriens begonnen, teilte die Koalition auf ihrer Internetseite mit.

Die Übungen verlaufen demzufolge in der Region der Basis Al-Tanf in der Provinz Homs unweit der Grenze zum Irak und zu Jordanien sowie in der 55 Kilometer weiten Zone um die Basis.

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR Die Schlacht um Idlib – Wer will kämpfen und wer will das verhindern?

„Unter anderem wird ein Luftschlag auf eine Formation von Kompaniestärke mit Kampfschießen trainiert <…>. Unsere Kräfte werden die Fähigkeit demonstrieren, sich schnell zu entfalten, das Ziel mit integrierten Luft- und Bodenstreitkräften zu attackieren, ein schnelles Eindringen an einem beliebigen Ort im Raum des Einsatzes der Koalition durchzuführen“, heißt es in der Mitteilung.

Man arbeite zudem daran, Konflikte mit den „russischen Kollegen“ zu verhüten, indem man „entsprechende dafür bestimmte Kanäle verwendet, die für die Vermeidung von Missverständnissen oder einer Eskalation von Spannungen geeignet“ seien.

© REUTERS / Khalil Ashawi Tauziehen um Idlib: Russland und seine Partner vor letzter Prüfung in Syrien

Im Jahr 2017 war von den US-Geheimdiensten eine Militärbasis in Al-Tanf eingerichtet worden. Sie soll von westlichen und nahöstlichen Verbündeten zur militärischen Ausbildung von Vertretern der „moderaten Opposition“ genutzt werden. Das löste Besorgnis bei russischen Militärs aus. Ihnen zufolge nehmen die von US-Militärinstrukteuren geschulten Kämpfer an Kampfhandlungen gegen die syrischen Regierungskräfte teil.

Anfang Juni hatte das syrische Außenministerium die amerikanischen Truppen aufgefordert, das Gebiet Al-Tanf zu verlassen, um weitere Verhandlungen über die südlichen Territorien des Landes zu ermöglichen.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten führen seit 2014 eine Militäroperation in Syrien und dem Irak durch, die gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat" gerichtet ist. Dabei befinden sich US-Soldaten ohne jegliche Genehmigung der Behörden Syriens im syrischen Staatsgebiet.

Russland hatte 2015 auf Bitte der syrischen Regierung damit begonnen, Luftangriffe gegen Terroristen in Syrien zu fliegen. Die russischen und die amerikanischen Militärs koordinieren ihre Handlungen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Bisher hat es noch keine gegeben.



* Auch IS, Daesh, eine in Russland verbotene Terrororganisation