Schanden und Skandal – Ukrainischer Ex-Minister über Kiews Politik

„Unser Land hat seit langem die Talsohle erreicht und die Linie des internationalen Anstands bei allen Skandalen und jeder Schande überschritten, nach denen es in jedem Land nicht nur moralische Verurteilung, die zum Rücktritt führt, sondern auch Strafverfolgung gäbe“, sagte Tscherwonenko gegenüber dem Sender „112 Ukraina“.

Mehr zum Thema >>> „Wegen Faschismus-Propaganda“: Abgeordneter geht gegen Rada-Chef gerichtlich vor

Er fügte hinzu, die ausbleibenden Maßnahmen infolge solcher Aussagen seien eine direkte Folge der Heroisierung des Faschismus und insbesondere der Aktivitäten der SS-Division „Galizien“.

Zuvor hatte der Rada-Chef, Andrij Parubij, Adolf Hitler als den „größten Demokraten“ bezeichnet. Der Beitrag des deutschen Diktators zur direkten Demokratie sei nicht zu unterschätzen, gab Parubij am Dienstag gegenüber dem TV-Sender ICTV preis.

Seit dem Umsturz in der Ukraine im Jahr 2014 haben bereits mehrere ukrainische Politiker Sympathien für NS-Ideen bekundet. So hatte der ukrainische Konsul in Hamburg, Wassyl Maruschtschinez, im Mai den „Faschismus“ als „Ehrensache“ gelobt. Einen Monat zuvor hatte Marjana Batjuk, Abgeordnete im Stadtrat von Lwiw (Lemberg), in einer Gratulation zum 128. Geburtstag Adolf Hitlers den deutschen Diktator als „großen Mann“ gewürdigt.