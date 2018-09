Terroristen und „Weißhelme“ entwickeln Szenarien für „Vorfälle“ in Idlib – Moskau

Terrorgruppierungen und „Weißheilme“ haben bei einer Zusammenkunft in Idlib Szenarien für Dreharbeiten der gestellten „Vorfälle“ mit angeblichem Einsatz von Giftstoffen durch syrische Truppen genehmigt. Das erklärte am Samstag der amtliche Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalmajor Igor Konaschenkow.

„Nach den dem russischen Verteidigungsministerium vorliegenden unwiderlegbaren Informationen hat am 7. September in der Stadt Idlib in einem sich im Gebiet der Schule „Al-Wachda“ befindenden Befehlsstand der Terroristen eine Zusammenkunft der Anführer der Gruppierungen ‚Haiʾat Tahrir asch-Scham‘ (‚Dschebhat an-Nusra‘) und ‚Hisb At-Turkestan Al-Islami‘ (‚Islamische Turkestan-Partei‘) mit der Beteiligung der örtlichen Koordinatoren des ‚Syrischen Zivilschutzes‘ (‚Weißhelme‘) stattgefunden“, so Konaschenkow.

© AFP 2018 / ABDULMONAM EASSA Damaskus: „Weißhelme“ entführten 44 Kinder für Inszenierung von C-Waffen-Attacke in Idlib

„Bei dem Treffen wurden die Szenarien für Dreharbeiten der gestellten ‚Vorfälle‘ mit angeblichem Giftstoffeinsatz durch syrische Regierungstruppen gegen Zivilisten in den Städten Dschisr asch-Schughur, Saraqib, Taftanaz und Sarmin endgültig abgestimmt und genehmigt“, betonte er.

Die Vorbereitung von Provokationen mit C-Waffen in Idlib solle bis zum Abend des 8. Septembers abgeschlossen sein. Ein Signal zum Beginn der Provokation solle ein spezieller Befehl von einigen „ausländischen Freunden der syrischen Revolution“ werden, so Konaschenkow.

Ende August hatte Konaschenkow, erklärt, Terroristen von „Haiʾat Tahrir asch-Scham“ würden eine Provokation vorbereiten. Damit solle Damaskus des Einsatzes von Chemiewaffen gegen Zivilisten in der syrischen Provinz Idlib bezichtigt werden, was dann als Vorwand für einen Angriff der USA und ihrer Verbündeten auf Regierungsobjekte in Syrien dienen könne. Zu diesem Zweck, so Konaschenkow, sei ein US-Zerstörer mit 56 Marschflugkörpern an Bord im Persischen Golf eingetroffen und ein Bomber vom Typ B-1B auf den Militärstützpunkt Al-Udeid in Katar verlegt worden.

Die „Weißhelme“ präsentieren sich als Beschützer der Zivilbevölkerung in Syrien ohne politische Agenda. Der Organisation wird jedoch vorgeworfen, inszenierte Videos aus Syrien zu verbreiten: So haben syrische Journalisten mehrere Aufnahmen gezeigt, auf denen die „Rettungskräfte“ mit Waffen und in Militäruniform zu sehen sind. Das russische Außenministerium bezeichnete die Tätigkeit der „Weißhelme“ als Teil der Verleumdungskampagne gegen die syrische Regierung.