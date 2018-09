An der Grenze zu Idlib: Terroristen beschießen christliche Stadt – Tote und Verletze

Die Stadt sei am Freitag unter Beschuss geraten, teilte gegenüber Sputnik eine Quelle in der Miliz der Stadt mit.

„Terroristen haben gestern Muchardi aus BM-21 beschossen. Neun Menschen sind dabei gestorben, ein weiterer ist heute seinen schweren Verletzungen erlegen. Rund 30 Menschen haben Verletzungen erlitten.“

Idlib ist die letzte syrische Provinz, die von Kämpfern der Terrorgruppe „Dschebhat an-Nusra“* und einer Reihe illegaler Gruppierungen kontrolliert wird. Die syrischen Regierungstruppen sind zu einer Militäroperation gegen die Terroristen bereit, falls die politische Regelung erfolglos bleiben sollte.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“* in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Regionen dieser Länder dauern Kämpfe gegen Terroristen an. Die größte Aufmerksamkeit wird gegenwärtig der politischen Regelung, dem Wiederaufbau Syriens und der Rückkehr von Flüchtlingen geschenkt.

*Eine in Russland verbotene Terrororganisation