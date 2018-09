Ukrainische Panzerboote ins Asowsche Meer verlegt – Medien

Nach Angaben des Portals wurde am Morgen des 8. Septembers in der Stadt Berdjansk ein kleines Panzerboot der ukrainischen Marine gesichtet, das auf einem Frachttrailer transportiert wurde. In naher Zukunft sollen demnach drei kleine Artillerieboote dorthin verlegt werden.

Wie das „Ukrainische Militärportal“ berichtet, soll bis Ende dieses Jahres im Asowschen Meer eine vollständige Basis der ukrainischen Kriegsmarine gebaut sowie eine Motorbootdivision gegründet werden.

Zuvor hatte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine (RNBO) beschlossen, die militärische Präsenz im Asowschen Meer zu verstärken und die Küstenverteidigungseinheiten mit den neuesten hochpräzisen Raketenwaffen auszustatten.

Kiew wirft Moskau vor, die Schiffe beim Anlaufen der ukrainischen Häfen über die Straße von Kertsch zu blockieren. Die Schiffe würden lange liegen bleiben, während ihre Besitzer Verluste erleiden würden, hieß es. Das Grenzschutz-Departement des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in der Republik Krim gab in diesem Zusammenhang bekannt, die Kontrollen der ausländischen Schiffe würden im Einklang mit dem Internationalen Seerecht erfolgen. Die Reeder sollen keine Kritik geübt oder Ansprüche erhoben haben.