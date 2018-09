Nordkoreas 70. Staatsjubiläum: Große Militärparade – aber keine ballistischen Raketen

Anlässlich des 70. Jahrestages der Gründung Nordkoreas hat am Sonntag in Pjöngjang eine große Militärparade stattgefunden. Interkontinentale ballistischen Raketen waren dabei nicht vertreten, berichten japanische und europäische Medien unter Berufung auf Sattelitenbilder sowie Quellen in Nordkorea.