Idlib-Operation „sorgfältig und heimlich ausgearbeitet“ – Russlands Außenministerium

„Was die Parameter der Anti-Terror-Operationen in Idlib angeht, werden sie in der Regel sorgfältig und heimlich unter Beteiligung aller Seiten ausgearbeitet. Weder die Militärs noch die Diplomaten sprechen über solche Dinge öffentlich“, so Syromolotow.

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR Terroristen und „Weißhelme“ entwickeln Szenarien für „Vorfälle“ in Idlib – Moskau

Der Diplomat erklärte ebenfalls, dass „alle humanitären Aspekte, einschließlich der Verringerung des Schadens für die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur, durchgearbeitet werden“.

Idlib ist die letzte syrische Provinz, die von Kämpfern der Terrorgruppe „Dschabhat an-Nusra“* und einer Reihe illegaler Gruppierungen kontrolliert wird. Die syrischen Regierungstruppen sind zu einer Militäroperation gegen die Terroristen bereit, falls die politische Regelung erfolglos bleiben sollte.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“* in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Regionen dieser Länder dauern die Kämpfe gegen Terroristen an. Die größte Aufmerksamkeit wird gegenwärtig der politischen Regelung, dem Wiederaufbau Syriens und der Rückkehr von Flüchtlingen geschenkt.

* In Russland verbotene Terrororganisationen