Trump erklärte Nordkorea nahezu den Krieg – Medien

Am Anfang dieses Jahres habe Donald Trump beabsichtigt, die Evakuierung der Familienangehörigen von rund 28.500 US-Militärs in Südkorea via Twitter zu befehlen.

Andere Sputnik-Artikel: Kim Jong-uns Botschaft an Trumps Sicherheitsberate überreicht>>>

© Sputnik / Nancy Siesel Russland blockiert Nordkorea-Bericht im UN-Sicherheitsrat

Diese Erklärung, so die Zeitung , hätte von Pjöngjang als die Ankündigung eines US-Schlags gegen die koreanische Halbinsel interpretiert werden und zu einem Angriff auf Südkorea führen können.

Es sei dem US-Verteidigungsminister James Mattis allerdings gelungen, dem Präsidenten seine Absicht auszureden.

Trump soll angeblich eine ganze Reihe von Tweets geplant haben, die seine Vision zur Entwicklung seines Konflikts mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un schildern sollten.

Andere Sputnik-Artikel: Trump soll Tötung Assads befohlen haben>>>

Woodwards Buch „Fear“ (dt. Furcht) erscheint am 11. September. Das Weiße Haus hat die darin angeführten Informationen als unzuverlässig zurückgewiesen.